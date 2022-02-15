Британские SUN и Mirror сообщили о начале военной операции России против Украины в три часа ночи 16 февраля

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15 февраля 2022, 16:48 Источник: РИА Новости

Танковые учения, MOD Russia/globallook.com

Несмотря на заявления Министерства обороны РФ о начале поэтапного возвращения домой российских войск после учений в Белоруссии, сразу два британских издания — Sun и Mirror — сообщили во вторник не только о дате, но и точном времени «нападения» России на Украину.

«Российское вторжение назначено на 3 ночи завтра по местному времени с танковыми и ракетными атаками», - гласит заголовок статьи Mirror. Авторы со ссылкой на источники в американской разведке пишут о предполагаемых авиаударах по военным и правительственным командным пунктам, за которыми последует танковое наступление.

Одновременно, по утверждению таблоида, российские корабли «могут» штурмовать южное побережье Украины.

Аналогичную информацию разместил и Sun. Издание также сообщает о начале военной операции в три часа ночи среды. В ней, по мнению авторов, примет участие порядка 200 тысяч российских военнослужащих.

Ранее во вторник глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что не доверяет информации российского Минобороны о возвращении российских войск после учений в Белоруссии.