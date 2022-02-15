Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что не верит в отсутствие у России планов «вторжения»

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15 февраля 2022, 15:55 Источник: ТАСС

Лиз Трасс, Mark Thomas/globallook.com

Только полномасштабный отвод войск РФ от границы с Украиной сможет убедить Британию в отсутствии у России планов «вторжения», заявила в эфире радиостанции LBC министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Так она прокомментировала начало возвращения подразделений Южного и Западного военных округов Вооруженных сил России по воинским гарнизонам после проведения совместных учений с армией Белоруссии «Союзная решимость – 2022».

«Российская сторона утверждала об отсутствии планов вторжения, но нам необходимо будет увидеть полномасштабный отвод войск, чтобы убедиться, что это правда»,- сказала Трасс.

Она также добавила, что пока не располагает подробностями, касающимися перемещения войск, и не склонна доверять на слово заявлениям российских властей.

«Я не верю тому, что они говорили. Мы многократно наблюдали так называемые инциденты под чужим флагом, которые организовывала Россия. Мы опасаемся операции «под чужим флагом» в ближайшие дни, в ходе которой россияне сделают вид, что Украина осуществила провокацию, и попытаются оправдать этим вторжение. Мы также наблюдали попытки привести к власти марионеточное правительство»,- сказала Трасс.

Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Великобритании извиниться за недостоверную информацию о «вторжении» России на Украину.