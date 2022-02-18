Рогозин нашел отсылки к Гитлеру и Наполеону в словах постпреда США при ООН о «вторжении» РФ в Восточную Европу

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18 февраля 2022, 10:47

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos/Globallookpress.com

Бывший постпред РФ при НАТО, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что при восстановлении мира в Европе русские «вторгаются» не только в мягкие части Европы, но и могут дойти до Парижа с Берлином. Так он отреагировал на высказывание постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Москва уже «вторгалась» в Восточную Европу.

«Ох уж эти русские, Ваше Превосходительство ... Когда они хотят восстановить в Европе мир и порядок, они вторгаются не только в мягкие части Европы Восточной, но и могут добраться до Парижа с Берлином»,- написал Рогозин в Телеграм-канале.

Глава «Роскосмоса» напомнил, что действия России когда-то «очень тревожили узурпатора Наполеона и нациста Гитлера», поэтому он может понять обеспокоенность «мадам».

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что Россия «вторгалась в Крым и другие части Восточной Европы».