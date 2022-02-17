Глава МИД России Лавров назвал эскалацию вокруг Украины плодом воображения Запада

Аргументы Недели → Политика 13+

17 февраля 2022, 12:40

Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в четверг, 17 февраля, что ситуация с напряженностью вокруг Украины развивается не в Москве, а в воображении, идеях и пропаганде Запад и иностранных СМИ.

Глава российского внешнеполитического ведомства уверен, что проблема «развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании». Лавров отметил не последнюю роль в нагнетании господина Йенса Столтенберга. Который «активно эту ситуацию развивает».

В таком ключе глава МИД РФ ответил итальянскому коллеге на просьбу предложить решение сложившейся обстановки вокруг Украины.

Ранее сегодня стало известно, что Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли разработку возможных санкций против Российской Федерации.