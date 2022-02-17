Блинкен обсудил с главой МИД Канады Жоли возможные санкции против России

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17 февраля 2022, 09:49 Источник: ТАСС

госсекретарь США Энтони Блинкен, Kay Nietfeld/Keystone Press Agency

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 16 февраля, обсудил по телефону с главой Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли разработку возможных санкций против Российской Федерации.

Госсекретарь Блинкен и глава МИД Канады Жоли поделились мнениями об угрозе "дальнейшего российского вторжения" на украинскую территорию, а также подчеркнули важность работы с союзниками и партнерами, направленной на то, чтобы РФ как можно скорее понесла серьезные издержки в ответ на любую "дальнейшую военную агрессию" против Киева.

Накануне Энтони Блинкен также провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Стороны, в частности, согласились с тем, что Россия должна "срочно снизить напряженность.