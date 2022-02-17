Шмыгаль заявил, что Украина успешно блокирует «Северный поток – 2»

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17 февраля 2022, 08:29 Источник: РИА "Новости"

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках телемарафона, посвященного объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, заявил, что страна сейчас "успешно блокирует" запуск "Северного потока — 2".

Денис Шмыгаль уточнил, что украинская сторона успешно блокирует "российское гибридное газовое оружие" в виде газопровода. Более того, по словам украинского премьер-министра, Киев намерен и дальше продолжать это делать.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что проект "Северный потока – 2" якобы угрожает не только Украине, но и всей Европе.