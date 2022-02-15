Шольц ушел от ответа на вопрос о возможности введения санкций против «Северного потока – 2»

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 февраля 2022, 18:43 Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Andreas Gora/Keystone Press Agency

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 15 февраля, ушел от прямого ответа на вопрос представителей средств массовой информации о возможности введения санкций против газопровода "Северный поток – 2".

В рамках пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным канцлер ФРГ отметил необходимость обеспечения транзита газа в Европу – через Украину, Белоруссию и Польшу.

По словам Олафа Шольца, Берлин хочет мирного развития ситуации в Европе, а также рассчитывает на то, что ситуация на Украине не дойдет до военного конфликта. В противном случае, как отметил канцлер, возникнут масштабные последствия. "Мы знаем, что в таком случае делать", – заметил Шольц, не ответив, однако, прямо на вопрос о вероятности введения ограничений против "Северного потока – 2".