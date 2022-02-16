Кремль сообщил о подготовке и дате встречи Путина и Лукашенко в Москве

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16 февраля 2022, 17:01

Лукашенко и Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российские власти сообщили о подготовке встречи президента Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Переговоры состоятся в столице России 18 февраля.

В анонсе Кремля отмечено, что стороны обсудят вопросы развития стратегического партнёрства и расширение союзничества Российской Федерации и Белоруссии. Затронут политики в разговоре и тему кризиса европейской безопасности.

Планируется, что Путин и Лукашенко сделают официальные заявления по итогам переговоров.

Напомним, 14 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил договоренность о встрече президентов Российской Федерации и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в текущем месяце.