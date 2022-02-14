Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков днем в понедельник, 14 февраля, подтвердил договоренность о встрече президентов Российской Федерации и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
В рамках разговора с представителями средств массовой информации сегодня Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко действительно готовится. Предполагается, что она состоится до конца текущей недели.
Дополнительной информации о контакте политиков к настоящему моменту не поступало.