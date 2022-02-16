В Кремле назвали выдачу паспортов России жителям ЛДНР законной практикой

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16 февраля 2022, 14:05

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/ Global Look Press

Запад и Украина обвиняют Россию в нарушении минских соглашений при выдаче паспортов РФ жителям республик Донбасса. Однако это обычная практика. Об этом в среду, 16 февраля, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Кремлёвский чиновник отметил, что приём в гражданство жителей республик Донбасса ведется по гуманитарным соображениям.

«Эта практика не является нарушением минских соглашений. Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны», − цитирует РИА Новости слова Пескова.

Политик уточнил, что российские паспорта Москва выдает гражданам других стран. Поскольку это распространенная международная практика.

Летом прошлого года МИД РФ отметил, что Российская Федерация предлагает проживающим в Донбассе людям получить ее паспорта, поскольку считает это вынужденной гуманитарной мерой.