Захарова заявила, что Россия исходит из гуманитарных соображений при выдаче своих паспортов жителям Донбасса

Аргументы Недели → Политика 13+

26 июня 2021, 16:53

Мария Захарова, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российская Федерация предлагает проживающим в Донбассе людям получить ее паспорта, поскольку считает это вынужденной гуманитарной мерой. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее украинские власти ввели транспортную и социально-экономическую блокаду данного региона. При этом Захарова подчеркнула, что в соответствии с Минскими соглашениями Киеву необходимо от этой блокады отказаться. По словам представителя МИД РФ, жители Донбасса ущемляются в правах в течение 7 лет.

Соответствующая информация содержится в комментарии на официальном интернет-ресурсе российского МИД. Так Захарова высказалась о словах украинского лидера Зеленского, который ранее подчеркнул, что выдача Россией своих паспортов жителям Донбасса является нарушением логики Минских соглашений.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости