МИД России: Москва не будет участвовать во встрече ОБСЕ по Венскому документу

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15 февраля 2022, 15:56

МИД России, Alexander Rekun/ Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили об отказе от участия во встрече ОБСЕ по Венскому документу, которую запросила Украина. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Как известно, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в официальном порядке сделал запрос на встречу с Россией и государствами-участниками Венского документа в течение ближайших суток. «Нет, не будем», − приводит ответ Грушко РИА Новости.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал возможное признание Москвой ДНР и ЛНР выходом из «Минска-2».