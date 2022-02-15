Глава МИД Украины Кулеба назвал возможное признание Москвой ДНР и ЛНР выходом из «Минска-2»

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15 февраля 2022, 13:11

Глава МИД Украины Кулеба, Bernd von Jutrczenka/ dpa

Власти Украины по-своему отреагируют на возможное признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Если Государственная Дума примет обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом признать Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), официальный Киев будет считать это выходом Москвы из минских соглашений в качестве посредника. Такое заявление сделал во вторник, 15 февраля, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Во время сегодняшнего брифинга с представителями СМИ чиновник подчеркнул, что возможное признание Госдумой России ДНР и ЛНР станет для Киева переломным моментом. «Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями», − подчёркивает украинский министр.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в течение следующих 48 часов Киев созывает встречу с Россией и всеми государствами, подписавшими Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. По его словам, Москва не ответила на соответствующий запрос.