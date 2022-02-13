Глава МИД Украины Кулеба: Киев запросил срочную встречу с Россией и всеми участниками Венского документа

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13 февраля 2022, 21:58 Источник: РИА Новости

Дмитрий Кулеба, фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в течение следующих 48 часов Киев созывает встречу с Россией и всеми государствами, подписавшими Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. По его словам, Москва не ответила на соответствующий запрос.

«Украина созывает встречу с Российской Федерацией и всеми государствами - участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск Российской Федерации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму»,- высказал он.

Кулеба отметил, что если Москва серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности.

В российском МИД подтвердили 11 февраля получение по каналам связи ОБСЕ запрос Украины о предоставлении в течение 48 часов информации о районах военной деятельности и численности солдат. При этом Москва не считает его обоснованным. В министерстве назвали запрос Киева «маневром, отвлекающим от собственной необычной военной активности и обстрелов Донбасса».