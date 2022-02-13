Мария Захарова: миссию ОБСЕ на Украине затягивают в милитаристский психоз, нагнетаемый Вашингтоном

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13 февраля 2022, 16:35 Источник: ТАСС

Мария Захарова, Aleksey Ivanov/globallook.com

Миссия ОБСЕ на Украине оказалась втянутой в политические игры. Решение ряда стран передислоцировать сотрудников миссии вызывает серьезную озабоченность Москвы, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном в воскресенье.

«Действующее председательство ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ проинформировали государства-участники о решении "ряда стран" передислоцировать своих граждан - сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине "в связи с ухудшением условий безопасности". Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность. Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации», - заявила Захарова.

По словам дипломата, в условиях напряженности мониторинговая деятельность миссии как никогда важна. В связи с этим она призвала руководство ОБСЕ «решительно пресечь попытки манипуляции миссией и не допускать втягивания организации в разыгрываемые вокруг нее нечистоплотные политические игры».

Ранее в воскресенье стало известно, что ряд сотрудников миссии в Донбассе покидают территорию ДНР.