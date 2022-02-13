Источник «Интерфакса»: сотрудники миссии ОБСЕ покидают территорию ДНР

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13 февраля 2022, 11:15 Источник: "Интерфакс"

Автомобиль миссии ОБСЕ в Донбассе, Alexander Rekun/globallook.com

Часть сотрудников Спецмониторниговой миссии ОБСЕ, по некоторым признакам, покидают территорию самопровозглашенной ДНР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда Александровка в направлении Украины», - рассказал источник агентства.

По его словам, обычно линию соприкосновения пересекают два-три автомобиля миссии. Увеличение их количества может говорить о начале эвакуации из ДНР наблюдателей ОБСЕ.

В воскресенье телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США также сообщил о планах Вашингтона вывезти с Украины американских граждан из числа Спецмониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

Ранее председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил о самом большом за последние 30 лет риске войны в Европе.