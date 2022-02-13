Источник «Интерфакса»: сотрудники миссии ОБСЕ покидают территорию ДНР

Часть сотрудников Спецмониторниговой миссии ОБСЕ, по некоторым признакам, покидают территорию самопровозглашенной ДНР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
«Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда Александровка в направлении Украины», - рассказал источник агентства.
По его словам, обычно линию соприкосновения пересекают два-три автомобиля миссии. Увеличение их количества может говорить о начале эвакуации из ДНР наблюдателей ОБСЕ.
В воскресенье телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США также сообщил о планах Вашингтона вывезти с Украины американских граждан из числа Спецмониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.
Ранее председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил о самом большом за последние 30 лет риске войны в Европе.