Представитель конгресса США Каптур: «российская угроза» препятствует тому, чтобы сбылись мечты жителей Украины

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13 февраля 2022, 13:37

Конгресс США, pixabay.com

Член палаты представителей США от Демократической партии Марси Каптур в воскресенье заявила, что "российская угроза" якобы препятствует тому, чтобы сбылись мечты и надежды жителей Украины.

Марси Каптур подчеркнула, что украинцы хотят жить в безопасности, устойчивом процветании и стабильности, однако, больше всего, по ее мнению, граждане Украины хотят свободы. "Эти надежды и мечты сталкиваются с постоянной угрозой со стороны России", – заявила представитель конгресса.

Каптур, как сообщает RT, выразила мнение, что Украина в настоящий момент является линией схватки за свободу на европейском континенте. Конгрессвуман добавила, что в сложившихся условиях необходимо "противостоять политике Москвы".