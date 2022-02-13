«Страна.ua»: с понедельника на Украине могут остановиться все воздушные перевозки

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13 февраля 2022, 10:44 Источник: «Страна.ua»

Аэропорт Киева, Dominika Zarzycka/globallook.com

Крупнейшие страховые компании Великобритании разослали международным собственникам самолетов официальное письмо, в котором сообщается, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие для любого воздушного судна на Украине и в небе над страной, сообщает портал «Страна.ua».

По сути это означает, что ни один самолет не сможет вылететь с Украины и влететь туда. Причем, в этой ситуации пострадают даже украинские перевозчики.

«Страховки по самолетам сложные и дорогие, как правило, их обеспечивает не одна компания, а несколько. К примеру, у украинского авиаперевозчика может быть страховка от украинской страховой компании, но обязательно с перестраховкой в Лондоне. Если там дадут команду сворачиваться, гарантий не будет и по украинским перевозчикам»,— сообщил порталу источник, связанный с европейским авиарынком.

12 февраля авиаперевозчик KLM (Нидерланды) объявил о приостановке полетов на Украину до дальнейшего уведомления. Ранее ряд стран рекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасений обострения ситуации в стране.