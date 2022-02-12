МИД ФРГ призвал немцев покинуть Украину

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12 февраля 2022, 14:41

флаг Германии, фото: pixels.com

Министерство иностранных дел Германии призвало немцев, чье пребывание на Украине является необязательным, срочно покинуть страну. Причиной стала напряженная ситуация на границе с Россией.

«Если вы сейчас находитесь в Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, выезжайте в кратчайшие сроки»,- отметили ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины.

Также об эвакуации соотечественников с территории страны объявили несколько западных стран, в том числе Австралия, США и Великобритания.

Кроме того, появилась информация, что часть сотрудников посольства США из Киева перевезут на запад Украины к границам Польши.