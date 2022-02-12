МИД ФРГ призвал немцев покинуть Украину

Министерство иностранных дел Германии призвало немцев, чье пребывание на Украине является необязательным, срочно покинуть страну. Причиной стала напряженная ситуация на границе с Россией.
«Если вы сейчас находитесь в Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, выезжайте в кратчайшие сроки»,- отметили ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины.
Также об эвакуации соотечественников с территории страны объявили несколько западных стран, в том числе Австралия, США и Великобритания.
Кроме того, появилась информация, что часть сотрудников посольства США из Киева перевезут на запад Украины к границам Польши.