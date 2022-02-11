Постпред США при ООН Томас-Гринфилд показала незнание деталей Минских соглашений, перепутав Крым с Донбассом

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11 февраля 2022, 07:16 Источник: BBC News

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Lev Radin / globallookpress.com

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд показала незнание деталей Минских соглашений, сообщив, что в документе якобы прописан вывод из Крыма российских войск.

Накануне вечером пресс-служба миссии США в ООН распространила текст интервью своего постоянного представителя британскому телеканалу, в котором подчеркивается, что часть Минских договоренностей якобы предусматривает вывод войск РФ с территории полуострова, однако российская сторона этого не сделала.

Отметим, что российское присутствие в Крыму, ставшим легитимной частью Российской Федерации после проведенного в марте 2014 года референдума, никогда не являлось предметом каких-либо соглашений. В примечании к тексту интервью Линды Томас-Гринфилд пресс-служба постпредства Соединенных Штатов при ООН уточнила, что речь должна идти о "восточных областях Украины".