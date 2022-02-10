Лавров сравнил главу МИД Украины Кулебу с Геббельсом после слов о невыполнении Минских соглашений

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10 февраля 2022, 16:52 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы о том, что Киев не будет выполнять Минские соглашения из-за прямого диалога с ДНР и ЛНР, сравнил главу внешнеполитического ведомства с Геббельсом - сподвижником Адольфа Гитлера в нацистской Германии.

«Министр иностранных дел (Украины) Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернет»,- высказал дипломат на переговорах с британской коллегой Лиз Трасс.

Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, его министры и Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов публично говорят, что не будут выполнять минские договоренности. По словам главы МИД РФ, это достаточно комфортная позиция для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать документ.