Кулеба заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения на условиях России

Аргументы Недели → Политика 13+

9 февраля 2022, 19:40 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Thomas Koehler via www.imago-ima/www.imago-images.de

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что Киев не отказывается выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, однако не будет их выполнять на условиях России.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в том, будут ли Минские договоренности реализованы на российских условиях, в российской интерпретации, или они будут выполняться "такими, какими они есть" – "не перекрученными" Россией.

По словам министра иностранных дел Украины, это не значит, что Киев не будет выполнять соглашения в принципе.