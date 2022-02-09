Кулеба заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения на условиях России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что Киев не отказывается выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, однако не будет их выполнять на условиях России.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в том, будут ли Минские договоренности реализованы на российских условиях, в российской интерпретации, или они будут выполняться "такими, какими они есть" – "не перекрученными" Россией.
По словам министра иностранных дел Украины, это не значит, что Киев не будет выполнять соглашения в принципе.