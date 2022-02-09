Киевский политолог Ермолаев: Украина за восемь лет полностью провалила вопрос Донбасса

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9 февраля 2022, 14:12

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украина за восемь лет полностью провалила вопрос Донбасса. Соответствующую точку зрения в беседе со СМИ озвучил киевский политолог Андрей Ермолаев.

«Меня гнетут смутные сомнения, что у украинских политиков есть какое-либо внятное альтернативное видение, какие могут быть другие Минские соглашения. Дело давно уже не в дипломатических вопросах о том, как толковать и с чего начать. А в том, что Украина за восемь лет полностью провалила донбасский внутренний вопрос», — заявил эксперт.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат российской Госдумы Анатолий Вассерман высказал прогноз, согласно которому в случае нападения Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР «война будет четырехдневной».