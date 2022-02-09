Депутат Госдумы Вассерман: в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР «война будет четырехдневной»

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9 февраля 2022, 13:32 Источник: «Известия»

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Если Украина нападет на непризнанные республики Донбасса, «война будет четырехдневной». Соответствующий прогноз на страницах СМИ высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Согласно его точке зрения, в случае наступления Киева на ДНР и ЛНР Москва вмешается в конфликт.

«Если Украина нападет на любую другую часть России (хоть на Российскую Федерацию, хоть на Донбасс, хоть на Приднестровье), война будет четырехдневной. Не потому, что столько времени уйдет на борьбу с различными вооруженными формированиями, подконтрольными Киеву, а просто потому, что войска Российской Федерации, установившие предыдущий рекорд — пятидневную войну — по примеру многих великих спортсменов постараются оставить запас на установление следующих рекордов», — отметил Вассерман в своей публикации.

Как сообщалось ранее, украинский эксперт Владимир Грановский заявил, что Запад «накачивает» президента бывшей советской республики Владимира Зеленского на вооруженный конфликт с РФ.