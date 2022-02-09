Украинский политтехнолог Грановский: Запад «накачивает» Зеленского на войну с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

9 февраля 2022, 10:10

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Запад «накачивает» президента Украины Владимира Зеленского на войну с Российской Федерацией. Такую точку зрения озвучил киевский политтехнолог Владимир Грановский.

«Запад накачивает президента Зеленского на войну, и он не знает, что с этим делать. Что мы видим? Люди побежали из страны, перестали заниматься экономикой. И инвестиции побежали. Войны не было, а урон уже нанесен. Это значит, что страна еще больше зависит от западных партнеров», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» эксперт.

По его мнению, Запад пытается «поджечь» Украину по аналогии с Сирией и Югославией.

Как сообщалось ранее в среду, американское издание Forbes спрогнозировало, что в случае вооруженного конфликта киевские дроны Bayraktar TB2 окажутся в числе первоочередных целей для уничтожения российской армией.