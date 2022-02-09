Forbes: в случае войны украинские Bayraktar TB2 окажутся в числе первоочередных целей для уничтожения армией России

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9 февраля 2022, 09:24 Источник: «ПолитРоссия»

Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Если разгорится военный конфликт между Москвой и Киевом, украинские беспилотники Bayraktar TB2 окажутся в числе первоочередных целей для уничтожения российской армией. Соответствующий прогноз высказан в материале Forbes.

Американское издание указало на то, что в настоящий момент в распоряжении Украины имеются около двадцати Bayraktar TB2.

«Воздушный флот из двадцати беспилотных летательных аппаратов может показаться не таким уж впечатляющим. Однако TB2 при грамотном использовании и правильной поддержке является мощным оружием», — говорится в процитированной публикации.

Forbes добавляет, что предположения об эффективности Bayraktar TB2 в условиях войны с Россией окажутся лишены смысла, если дроны не смогут подняться в воздух. В случае вооруженного столкновения беспилотники попадут в число первоочередных целей для уничтожения армией РФ, предрекает издание.

Как сообщалось ранее в среду, Telegram-канал WarGonzo написал, что киевские силы, вероятно, взяли на прицел границу с Россией с помощью развернутых под Мариуполем систем «Смерч».