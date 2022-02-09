WarGonzo: армия Украины, возможно, взяла на прицел границу с Россией с помощью развернутых под Мариуполем систем «Смерч»

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9 февраля 2022, 08:47

РСЗО «Смерч», MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины, возможно, взяли на прицел границу с Россией с помощью развернутых под Мариуполем реактивных систем залпового огня «Смерч». Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

«12 установок РСЗО “Смерч”, развернутые ВСУ под Мариуполем, вероятнее всего, нацелены работать по колоннам помощи, которые могут зайти из России в случае масштабного нападения украинской армии на ДНР. Корректировку реактивной артиллерии ВСУ будут производить при помощи “Байрактаров”», — отмечается в публикации TG-канала.

Ранее ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко спрогнозировал, что численность войск республик Донбасса будет расти в геометрической прогрессии, если произойдет нападение Киева.