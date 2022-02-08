Ветеран ЛНР Марочко: в случае нападения Киева на республики Донбасса численность их войск будет расти в геометрической прогрессии

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8 февраля 2022, 17:04

Ополченцы ДНР в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Если Киев нападет на самопровозглашенные республики Донбасса, численность их войск будет расти в геометрической прогрессии. Соответствующий прогноз озвучил Андрей Марочко, ветеран Народной милиции ЛНР.

«В случае нападения Украины на республики Донбасса численность Народных милиций будет расти в геометрической прогрессии. Те, которые приходили добровольцами в 2014 году, уже собрали чемоданы и ждут команды своих командиров ополчения», — отметил Марочко в эфире радио «Говорит Москва».

Как сообщалось ранее во вторник, киевский журналист Юрий Бутусов высказал точку зрения о том, что в Донбассе «идет война на истощение, которая гибельна для России».