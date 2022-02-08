Бывший ополченец ЛНР Татарский: власти Украины «запаниковали» из-за концентрации войск России у границы

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8 февраля 2022, 15:06

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Украинские власти «запаниковали» из-за концентрации российских войск у границы. Об этом заявил бывший ополченец самопровозглашенной ЛНР Владлен Татарский.

Он назвал Украину «анти-Россией», которая проводит теракты в РФ и пытается похищать граждан страны.



«Поэтому сейчас Россия предъявила ультиматум, Россия собрала войска. Они это знают, они запаниковали. Я думаю, что что-то произойдет», — отметил Татарский в эфире одного из YouTube-каналов.

Экс-ополченец предположил, что в скором будущем «вопрос с Донецком и Украиной закроется на долгую перспективу».

Как сообщалось ранее во вторник, эксперт Юрий Кнутов предрек, что в случае переброски на Украину американских противоракетных комплексов THAAD их возьмут на прицел российские системы «Искандер».