Отставной полковник Кнутов: если США перебросят на Украину комплексы THAAD, их возьмут на прицел российские «Искандеры»

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8 февраля 2022, 14:25 Источник: «ПолитРоссия»

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Если Соединенные Штаты перебросят на украинскую территорию противоракетные комплексы THAAD, их возьмут на прицел российские системы «Искандер». Соответствующий прогноз в беседе с интернет-СМИ озвучил отечественный военный аналитик, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Портал «ПолитРоссия» пишет, что некоторое время назад Киев попросил Вашингтон развернуть в районе Харькова несколько дивизионов THAAD с радиолокационной станцией AN/TPY-2. Кнутов отметил, что «такая поставка на Украину станет не просто переходом за красные линии, но фактически будет равноценна размещению ядерных ракет на Кубе Советским Союзом».

По словам специалиста, в случае появления на Украине американских комплексов «мы развернем на своей территории “Искандеры” и возьмем пусковые установки THAAD на прицел».

Как сообщалось ранее, издание Forbes указало, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в Калининграде «угрожают столице НАТО».