Forbes: российские гиперзвуковые «Кинжалы» в Калининграде «угрожают столице НАТО»

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8 февраля 2022, 13:48 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель МиГ-31, MOD Russia / globallookpress.com

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в Калининграде «угрожают столице НАТО». Об этом говорится в публикации Forbes.

Некоторое время назад в интернете появилась информация о том, что Россия перебросила в Калининградскую область истребители МиГ-31К, которые являются носителями снарядов «Кинжал».

Forbes пишет, что данные ракеты «угрожают столице НАТО». Издание отмечает, что «Кинжал» имеет дальность полета до двух тысяч километров. В процитированном материале указывается, что гиперзвуковой боеприпас, запущенный в небе над Калининградом, способен достичь Брюсселя. «Кинжал» может добраться до города, где расположена штаб-квартира Североатлантического альянса, за семь-десять минут.

«Не исключено, что развертывание МиГ-31К — это предупреждение Москвы в адрес НАТО и угроза возмездия», — предполагает Forbes.

Как сообщалось ранее во вторник, сайт 19FortyFive спрогнозировал, что новый американский истребитель F-15EX Eagle II не выживет в случае встречи с российской противовоздушной обороной.