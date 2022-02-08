Портал 19FortyFive: новый американский истребитель F-15EX Eagle II не выживет в случае встречи с ПВО России

Аргументы Недели → В мире 13+

8 февраля 2022, 09:19 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F-15EX Strike Eagle, Samuel King Jr./U.S Air / globallookpress.com

Новый американский истребитель F-15EX Eagle II, созданный на основе самолета F-15QA Advanced Eagle, не выживет в случае встречи с противовоздушной обороной Российской Федерации. Такой прогноз содержится в публикации сайта 19FortyFive.

Портал пишет, что главной проблемой F-15EX является отсутствие систем скрытности. Машина не выживет в случае встречи с российской ПВО, предрекается в процитированном материале.

Интернет-ресурс отмечает, что F-15EX можно будет использовать только для сопровождения иностранных самолетов, нарушающих границы США, или для доставки снарядов в ходе боевых действий при условии отсутствия у противника средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что белорусский политолог Всеволод Шимов назвал лучшим ответом Москвы на давление Запада превращение ОДКБ в аналог Североатлантического альянса.