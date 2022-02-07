Политолог Шимов назвал лучшим ответом России на давление Запада превращение ОДКБ в аналог НАТО

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7 февраля 2022, 15:57 Источник: «Украина.ру»

Миротворцы ОДКБ, MOD Russia / globallookpress.com

Белорусский политолог Всеволод Шимов назвал лучшим ответом Российской Федерации на давление Запада превращение ОДКБ в аналог Североатлантического альянса. Такую точку зрения эксперт озвучил некоторое время назад в разговоре с интернет-СМИ.

«Наилучшим ответом, на мой взгляд, была бы трансформация ОДКБ в аналог НАТО, то есть в организацию с координированным управлением войсками, общей политикой вооружений и постоянными базами на территории стран-участниц. Это действительно стало бы сигналом, что вокруг России формируется устойчивый военно-политический блок», — отметил Шимов.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский сайт Sohu предрек «серьезное падение» экономики Евросоюза, если Вашингтону удастся «разжечь огонь войны» между РФ и Украиной.