Белорусский политолог Всеволод Шимов назвал лучшим ответом Российской Федерации на давление Запада превращение ОДКБ в аналог Североатлантического альянса. Такую точку зрения эксперт озвучил некоторое время назад в разговоре с интернет-СМИ.
«Наилучшим ответом, на мой взгляд, была бы трансформация ОДКБ в аналог НАТО, то есть в организацию с координированным управлением войсками, общей политикой вооружений и постоянными базами на территории стран-участниц. Это действительно стало бы сигналом, что вокруг России формируется устойчивый военно-политический блок», — отметил Шимов.
Ранее сегодня сообщалось, что китайский сайт Sohu предрек «серьезное падение» экономики Евросоюза, если Вашингтону удастся «разжечь огонь войны» между РФ и Украиной.