Портал Sohu предрек «серьезное падение» экономики Евросоюза, если США удастся «разжечь огонь войны» между Россией и Украиной

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7 февраля 2022, 08:40 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Китайский сайт Sohu предрек «серьезное падение» экономики Европейского союза, если Соединенным Штатам удастся «разжечь огонь войны» между Российской Федерацией и Украиной.

«Для США не важна Россия, судьба украинцев, интересы Евросоюза. Они только делают вид, что обеспокоены проблемами союзников, что они их поддерживают и противодействуют "агрессии России". Но суть политики Америки заключается в том, чтобы столкнуть союзников в огненную яму», — пишет Sohu.

Портал отмечает, что Вашингтону выгодно вооруженное столкновение Москвы и Киева, поскольку это ослабит ЕС, являющийся экономическим конкурентом американцев.

«Если у США получится разжечь огонь войны, то экономика Европейского союза, как и евро, будет ждать серьезное падение», — прогнозируется в процитированной публикации.

Sohu указывает, что в случае войны ЕС «придется потратить большие деньги». Средства, в частности, будут направлены на урегулирование проблемы украинских беженцев, которые массово хлынут на территорию стран-членов объединения.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание Forbes указало, что в случае вооруженного конфликта с Украиной Россия может развернуть против шестидесяти вражеских истребителей сотни новых и более боеспособных самолетов.