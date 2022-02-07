Портал Sohu предрек «серьезное падение» экономики Евросоюза, если США удастся «разжечь огонь войны» между Россией и Украиной

Китайский сайт Sohu предрек «серьезное падение» экономики Европейского союза, если Соединенным Штатам удастся «разжечь огонь войны» между Российской Федерацией и Украиной.
«Для США не важна Россия, судьба украинцев, интересы Евросоюза. Они только делают вид, что обеспокоены проблемами союзников, что они их поддерживают и противодействуют "агрессии России". Но суть политики Америки заключается в том, чтобы столкнуть союзников в огненную яму», — пишет Sohu.
Портал отмечает, что Вашингтону выгодно вооруженное столкновение Москвы и Киева, поскольку это ослабит ЕС, являющийся экономическим конкурентом американцев.
«Если у США получится разжечь огонь войны, то экономика Европейского союза, как и евро, будет ждать серьезное падение», — прогнозируется в процитированной публикации.
Sohu указывает, что в случае войны ЕС «придется потратить большие деньги». Средства, в частности, будут направлены на урегулирование проблемы украинских беженцев, которые массово хлынут на территорию стран-членов объединения.
Как сообщалось ранее в понедельник, издание Forbes указало, что в случае вооруженного конфликта с Украиной Россия может развернуть против шестидесяти вражеских истребителей сотни новых и более боеспособных самолетов.