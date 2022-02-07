Forbes: в случае войны Россия может развернуть против шестидесяти истребителей Украины сотни новых и более боеспособных самолетов

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7 февраля 2022, 07:36

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Если вспыхнет военный конфликт, Российская Федерация может развернуть против шестидесяти истребителей Украины сотни новых и более боеспособных самолетов. Об этом говорится в публикации Forbes.

Американское издание пишет, что украинские военно-воздушные силы «безнадежно уступают» по численности и вооружению ВКС РФ. Forbes отмечает, что в случае войны между двумя странами сражение в небе, скорее всего, будет коротким. Против шести десятков действующих истребителей Киева Москва может развернуть сотни новых и более боеспособных машин, указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее, американский генерал Марк Милли предрек, что в случае «вторжения» России на Украину ее столица может пасть в течение трех дней.