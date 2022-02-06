Американский генерал Милли: в случае «вторжения» России на Украину Киев может пасть за три дня

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6 февраля 2022, 20:44

Американский генерал Марк Милли, Rod Lamkey - Pool via CNP / globallookpress.com

Если Россия «вторгнется» на Украину, Киев может пасть за три дня. Соответствующий прогноз озвучил американский генерал Марк Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США.

Как информирует Fox News, в ходе закрытых слушаний в Конгрессе Милли предрек, что в случае «вторжения» РФ могут погибнуть 15 тысяч украинских военных. Киев, вероятно, падет в течение трех дней, отметил генерал.

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Россия готовит «нападение» на соседнюю страну текущей зимой. Официальная Москва данные обвинения опровергает.

Ранее сегодня стало известно, что киевский снайпер уничтожил военного самопровозглашенной ДНР рядом с линией фронта в Донбассе.