Американский генерал Милли: в случае «вторжения» России на Украину Киев может пасть за три дня

Если Россия «вторгнется» на Украину, Киев может пасть за три дня. Соответствующий прогноз озвучил американский генерал Марк Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США.
Как информирует Fox News, в ходе закрытых слушаний в Конгрессе Милли предрек, что в случае «вторжения» РФ могут погибнуть 15 тысяч украинских военных. Киев, вероятно, падет в течение трех дней, отметил генерал.
Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Россия готовит «нападение» на соседнюю страну текущей зимой. Официальная Москва данные обвинения опровергает.
Ранее сегодня стало известно, что киевский снайпер уничтожил военного самопровозглашенной ДНР рядом с линией фронта в Донбассе.