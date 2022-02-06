Украинский снайпер уничтожил военного ДНР рядом с линией фронта в Донбассе

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6 февраля 2022, 19:56

Снайпер, Juma Mohammad / globallookpress.com

Снайпер Вооруженных сил Украины уничтожил военнослужащего ДНР рядом с линией фронта в Донбассе. Соответствующую информацию распространила Народная милиция непризнанной республики.

В заявлении Народной милиции говорится, что в воскресенье снайпер из 25-й бригады ВСУ открыл прицельный огонь по позиции ДНР в районе поселка Верхнеторецкое, который расположен возле линии разграничения. В результате погиб один боец Народной милиции.

Согласно имеющимся сведениям, еще один военный ДНР был убит сегодня в ходе минометного удара ВСУ по Горловке.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров назвал «вопросом времени» широкомасштабную операцию России на территории Донбасса.