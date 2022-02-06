Экс-депутат Госдумы Багдасаров назвал «вопросом времени» широкомасштабную операцию России в Донбассе

Бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров назвал «вопросом времени» широкомасштабную операцию России на территории Донбасса. По данному вопросу Багдасаров высказался в разговоре с журналистами.
«То, что сосредотачиваются войска, — это вопрос времени, когда начнется широкомасштабная операция на Донбассе. Пусть не завтра, послезавтра, но через полгода-год — это вопрос времени», — отметил экс-парламентарий.
По словам собеседника «ПолитНавигатора», «никуда мы не уйдем от решения двух вопросов».
«Первый вопрос — по Донбассу, а второй — решение в целом по Украине», — указал Семен Багдасаров.
Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович назвал всенародный референдум в стране лучшим способом «сбросить» Минские соглашения.