Алексей Арестович назвал лучшим способом «сбросить» Минские соглашения всенародный референдум на Украине

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6 февраля 2022, 11:04

Голосование на Украине, Markiian Lyseiko / globallookpress.com

Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал всенародный референдум в стране лучшим способом «сбросить» Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе.

«Лучшим способом сбросить Минские соглашения был бы всенародный референдум, потому что результаты референдума не сможет оспорить весь мир вместе взятый. Против воли народа не пойдут ни США, ни Франция, ни Германия, ни Генассамблея ООН», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» экс-советник.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Арестович назвал заключенные в столице Белоруссии договоренности «концом Украине в ее нынешнем виде».