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1 февраля 2022, 14:39

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Бывший внештатный советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович назвал Минские соглашения «концом Украине в ее нынешнем виде».

Арестович подверг критике Соединенные Штаты, настаивающие на том, что киевские власти должны выполнить заключенные в столице Белоруссии договоренности об урегулировании военного конфликта в Донбассе.

«Я специалист по Минским соглашениям, я за год стал большим специалистом, я их наизусть знаю уже. Это конец Украине в ее нынешнем виде», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» экс-советник.

Ранее сегодня сообщалось, что вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев призвал армию РФ «идти до Киева» и «брать всю Новороссию».

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