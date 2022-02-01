Алексей Арестович назвал Минские соглашения «концом Украине в ее нынешнем виде»
1 февраля 2022, 14:39
Бывший внештатный советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович назвал Минские соглашения «концом Украине в ее нынешнем виде».
Арестович подверг критике Соединенные Штаты, настаивающие на том, что киевские власти должны выполнить заключенные в столице Белоруссии договоренности об урегулировании военного конфликта в Донбассе.
«Я специалист по Минским соглашениям, я за год стал большим специалистом, я их наизусть знаю уже. Это конец Украине в ее нынешнем виде», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» экс-советник.
Ранее сегодня сообщалось, что вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев призвал армию РФ «идти до Киева» и «брать всю Новороссию».
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