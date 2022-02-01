Вице-спикер Мосгордумы Медведев призвал армию РФ «идти до Киева» и «брать всю Новороссию»

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1 февраля 2022, 09:52

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Заместитель председателя Мосгордумы Андрей Медведев призвал армию РФ «идти до Киева» и «брать всю Новороссию». Соответствующий пост депутат разместил в своем Telegram.

Комментируя подготовку Западом новых ограничительных мер в отношении России, Медведев отметил, что страна «даже ничего не сделала». По словам вице-спикера, «санкции будут просто потому, что русские по определению виноваты».

«Это значит, что надо начинать самим. Идти до Киева или как минимум наносить ВСУ и наемникам совершенно непоправимый урон. Но лучше до Киева и брать всю Новороссию. Какая разница? Все равно санкции. И они точно будут. Так пусть хотя бы будут за что-то», — написал парламентарий.

Как сообщалось ранее во вторник, профессор киевского Института журналистики Никита Василенко озвучил мнение о том, что Украина «ни в коем случае» не сможет отвоевать Донбасс.

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