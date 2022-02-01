Аргументы Недели В мире 13+

Украинский профессор Никита Василенко: Киев «ни в коем случае» не сможет отвоевать Донбасс

, 08:24

Украинский профессор Никита Василенко: Киев «ни в коем случае» не сможет отвоевать Донбасс
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украина «ни в коем случае» не сможет отвоевать Донбасс. Такую точку зрения озвучил Никита Василенко, профессор киевского Института журналистики.

«Донбасс мы силой не отобьем ни в коем случае», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» Василенко.

Он отметил, что Народная милиция самопровозглашенных ДНР и ЛНР насчитывает около 40 тысяч человек. По словам украинского профессора, «силой мы их никогда не поборем».

Никита Василенко выступил за мирное урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.

Как сообщалось ранее, политолог Алексей Черняев высказал мнение о том, что «срок использования» американцами Украины против России «ограничен лишь временными рамками существования самой Украины».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Пушков о главных антироссийских санкциях: угрозы США и Европы призваны сорвать реакцию России на накачку Украины оружием

Пушков о главных антироссийских санкциях: угрозы США и Европы призваны сорвать реакцию России на накачку Украины оружием

Российский политик Алексей Пушков прокомментировал угрозы США и Европы ввести новые жесткие санкции в отношении России в случае эскалации вокруг Украины и назвал их основной смысл.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

Общество

В Германии за сутки выявили 162 тысячи новых случаев заражения COVID-19

В Германии за прошедшие сутки выявлено 162 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По сведениям Института Роберта Коха, скончались в этой стране 188 пациентов, у которых коронавирус был подтвержден. Всего с начала пандемии в ФРГ коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 9 978 146 жителей страны. Общее число летальных исходов от последствий ковида в Германии достигло 117 974, - передает RT.

В мире