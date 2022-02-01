Украинский профессор Никита Василенко: Киев «ни в коем случае» не сможет отвоевать Донбасс

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1 февраля 2022, 08:24

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украина «ни в коем случае» не сможет отвоевать Донбасс. Такую точку зрения озвучил Никита Василенко, профессор киевского Института журналистики.

«Донбасс мы силой не отобьем ни в коем случае», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» Василенко.

Он отметил, что Народная милиция самопровозглашенных ДНР и ЛНР насчитывает около 40 тысяч человек. По словам украинского профессора, «силой мы их никогда не поборем».

Никита Василенко выступил за мирное урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.

Как сообщалось ранее, политолог Алексей Черняев высказал мнение о том, что «срок использования» американцами Украины против России «ограничен лишь временными рамками существования самой Украины».

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