«Срок использования» Соединенными Штатами Украины против России «ограничен лишь временными рамками существования самой Украины». Соответствующую точку зрения в беседе с интернет-СМИ озвучил политолог, американист Алексей Черняев.
«Срок действия этого продукта неограничен. Он может быть изменен только внешними причинами, без них я не вижу исчерпания ресурса Украины для американцев как инструмента воздействия на постсоветском пространстве, хорошего и надежного рычага против Москвы. Грубо говоря, срок использования Украины ограничен лишь временными рамками существования самой Украины», — отметил эксперт.
Как сообщалось ранее, бывший руководитель украинской Службы безопасности Игорь Смешко предсказал поражение РФ в случае военного конфликта с соседней страной.
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