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Политолог Черняев: «срок использования» США Украины против России «ограничен лишь временными рамками существования самой Украины»

, 06:55 Источник: «Украина.ру»

Политолог Черняев: «срок использования» США Украины против России «ограничен лишь временными рамками существования самой Украины»
Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский, Doug Mills / globallookpress.com

«Срок использования» Соединенными Штатами Украины против России «ограничен лишь временными рамками существования самой Украины». Соответствующую точку зрения в беседе с интернет-СМИ озвучил политолог, американист Алексей Черняев.

«Срок действия этого продукта неограничен. Он может быть изменен только внешними причинами, без них я не вижу исчерпания ресурса Украины для американцев как инструмента воздействия на постсоветском пространстве, хорошего и надежного рычага против Москвы. Грубо говоря, срок использования Украины ограничен лишь временными рамками существования самой Украины», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, бывший руководитель украинской Службы безопасности Игорь Смешко предсказал поражение РФ в случае военного конфликта с соседней страной.

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