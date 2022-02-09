Политолог Подберезкин: российские гиперзвуковые «Кинжалы» в Калининграде могут «стать серьезным предупреждением» НАТО

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9 февраля 2022, 13:02 Источник: радио Sputnik

МиГ-31, фото: PJSC UAC/Globallookpress.com

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин заявил, что размещение в Калининградской области МиГ-31К с ракетой, «очень похожей» на «Кинжал», обесценивает все средства ПРО и ПВО, которые к этому времени развернуты США в Прибалтике и в Европе.

Подберезкин допустил, что переброска в Калининградскую область истребителей МиГ-31К «может стать серьезным предупреждением» России в адрес НАТО. Политолог отметил, что эти действия делают уязвимыми не только основные цели на суше, но и на море. По его словам, одного удара гиперзвуковой ракеты достаточно для того, чтобы уничтожить самый крупный авианосец, поэтому размещение российской военной техники радикально повлияет на изменение соотношения сил.

«Истребитель МиГ-31 – один из действующих сейчас носителей гиперзвуковых ракет. И здесь нужно плюсовать дальность полета самого МиГа и дальность полета гиперзвуковой ракеты. Складывание этих дальностей означает, что в пределах досягаемости гиперзвуковой ракеты становится любой объект в Европе»,- пояснил Подберезкин в беседе с радио Sputnik.

Ранее в Forbes появилась публикация о том, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в Калининграде «угрожают столице НАТО».