Постпред России при ООН Небензя: Запад накачивает Украину наступательным оружием

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9 февраля 2022, 08:54

Василий Небензя, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад в нарушение минских договоренностей накачивает Украину наступательным оружием.

«Вы знаете, что западные партнеры в нарушение минских договоренностей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным»,- высказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Небензя рассказал о скоплении украинских вооруженных сил на линии разграничения.

Ранее сообщалось, что Небензя заразился новой коронавирусной инфекцией. Постпред получил положительный тест 7 февраля. Сейчас представитель России при ООН находится на самоизоляции.