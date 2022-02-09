Постпред России при ООН Небензя: Запад накачивает Украину наступательным оружием

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад в нарушение минских договоренностей накачивает Украину наступательным оружием.
«Вы знаете, что западные партнеры в нарушение минских договоренностей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным»,- высказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Небензя рассказал о скоплении украинских вооруженных сил на линии разграничения.
Ранее сообщалось, что Небензя заразился новой коронавирусной инфекцией. Постпред получил положительный тест 7 февраля. Сейчас представитель России при ООН находится на самоизоляции.