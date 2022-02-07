У постпреда России при ООН Небензи выявили коронавирус

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в постпредстве РФ при ООН.
В ведомстве пояснили, что сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на коронавирус, особенно дипломаты, принимающие участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН.
«Сегодня тест Василия Алексеевича Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернётся к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными»,- добавили в постпредстве.
Ранее сообщалось, что 1 февраля Небензя и Линда Томас-Гринфилд устроили словесную перепалку в рамках заседания Совбеза.