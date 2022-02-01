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WP: постпреды России и США Небензя и Томас-Гринфилд устроили словесную перепалку на заседании Совбеза ООН

, 16:14 Источник: Washington Post

WP: постпреды России и США Небензя и Томас-Гринфилд устроили словесную перепалку на заседании Совбеза ООН
постпред РФ при ООН Василий Небензя, MFA Russia/via Globallookpress.com

Издание The Washington Post во вторник сообщило, что постоянные представители России и США при ООН Василий Небензя и Линда Томас-Гринфилд устроили словесную перепалку в рамках заседания Совбеза.

По утверждению журналистов, представителя РФ возмутили слова американской коллеги о том, что Москва якобы пытается выставить Киев и Запад агрессорами, чтобы получить предлог для "вторжения" на Украину. Василий Небензя подчеркнул, что Вашингтон сам провоцирует эскалацию посредством ложных обвинений.

Постпред России при ООН в ответ на заявления о якобы готовящемся "нападении" заметил, что ни один российский политик или общественный деятель не говорил, что Москва готовится к "вторжению".

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