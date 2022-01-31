Небензя назвал «мегафонной дипломатией» проводимое по инициативе США заседание СБ ООН по Украине

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31 января 2022, 22:55

постпред РФ при ООН Василий Небензя, MFA Russia/via Globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что заседание Совбеза организации по Украине, проводимое по запросу Вашингтона, является примером "мегафонной дипломатии" и нагнетанием истерии.

Василий Небензя в понедельник, 31 января, отметил, что данная встреча – это работа на публику, передает RT.

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций уточнил, что речь идет о стремлении американской стороны нагнетать истерию вокруг собственных утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, используя, в частности, трибуну Совбеза. Небензя подчеркнул, что это ставит коллег по Совету Безопасности в крайне неудобное положение.

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