Небензя назвал «мегафонной дипломатией» проводимое по инициативе США заседание СБ ООН по Украине
31 января 2022, 22:55
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что заседание Совбеза организации по Украине, проводимое по запросу Вашингтона, является примером "мегафонной дипломатии" и нагнетанием истерии.
Василий Небензя в понедельник, 31 января, отметил, что данная встреча – это работа на публику, передает RT.
Постпред РФ при Организации Объединенных Наций уточнил, что речь идет о стремлении американской стороны нагнетать истерию вокруг собственных утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, используя, в частности, трибуну Совбеза. Небензя подчеркнул, что это ставит коллег по Совету Безопасности в крайне неудобное положение.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.