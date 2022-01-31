Постпред России при ООН Небензя заявил, что саботаж Минских соглашений может разрушить Украину

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31 января 2022, 20:00 Источник: РИА "Новости"

постпред РФ при ООН Василий Небензя, MFA Russia/via Globallookpress.com

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил в понедельник, 31 января, что саботаж Минских договоренностей Киевом может закончиться плачевно – Украина сама себя разрушит.

Василий Небензя подчеркнул, что у украинского кризиса есть лишь одно измерение – внутриукраинское. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН выразил уверенность в том, что ситуацию можно изменить только через выполнение Киевом Минских договоренностей, которые предусматривают ведение прямого диалога с ДНР и ЛНР.

Небензя уточнил, что если западные коллеги будут подталкивать официальный Киев к саботажу вышеуказанных соглашений, то Украина может сама себя разрушить. "Россия здесь ни при чем", – заключил постпред.

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