Постпред России при ООН Небензя заявил, что саботаж Минских соглашений может разрушить Украину

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил в понедельник, 31 января, что саботаж Минских договоренностей Киевом может закончиться плачевно – Украина сама себя разрушит.
Василий Небензя подчеркнул, что у украинского кризиса есть лишь одно измерение – внутриукраинское. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН выразил уверенность в том, что ситуацию можно изменить только через выполнение Киевом Минских договоренностей, которые предусматривают ведение прямого диалога с ДНР и ЛНР.
Небензя уточнил, что если западные коллеги будут подталкивать официальный Киев к саботажу вышеуказанных соглашений, то Украина может сама себя разрушить. "Россия здесь ни при чем", – заключил постпред.
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