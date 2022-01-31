Байден предлагает Зеленскому вернуться к Минским соглашениям

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31 января 2022, 15:46

В ходе последнего телефонного разговора президент США Джозеф Байден призвал украинского лидера Владимира Зеленского к выполнению Минских соглашений. Вашингтон пытается донести до Киева, что без уступок Москве войны не получится избежать.



Эксперты вынуждены признать наличие серьёзных разногласий между сторонами. В Белом доме призвали Зеленского готовиться к разграблению Киева. Однако украинский президент попросил американского коллегу не сеять панику. Вместе с этим он призвал американские СМИ не нагнетать обстановку вокруг отъезда дипломатов США из Украины. Американское издание Politico на основе своих источников заявляет о попытках Вашингтона надавить на Киев. Минские соглашения, по мнению обитателей Белого дома, могли бы спасти Украину от серьёзных угроз и рисков.



В США мягко намекают, что не готовы быть гарантом безопасности Незалежной в случае нападения России. К тому же тема Украины, мягко говоря, поднадоела заокеанским политикам. В США заинтересованы в оперативном разрешении проблемы, так как Байден очень сильно опасается скандалов в своей администрации. Республиканцы требуют от президента обнародования текста переговоров с украинским лидером. Американские политики считают необходимым переключиться уже с темы Украины на собственные вопросы и проблемы.





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